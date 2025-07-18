Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilgi hızla artıyor. 2024’ün ilk yarısında sıfır araç satışlarında elektrikli araçların payı yüzde 8,5 iken, 2025’in aynı döneminde bu oran yüzde 17,6’ya yükseldi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen online ikinci el araç platformlarından biri olan VavaCars, 1143 kişiyle düzenlediği anket çalışmasıyla kullanıcıların bir sonraki araç seçimlerinde hangi motor tipinde araçları tercih etmeyi düşündüğünü ortaya koydu.

VavaCars’ın yönelttiği ‘’Bir sonraki aracınızı hangi motor türünde tercih edersiniz?’’ sorusuna, katılımcıların yüzde 40’ı ‘’Hibrit’’, yüzde 25’i ‘’Benzinli’’, yüzde 22’si ‘’Elektrikli’’, yüzde 13’ü ‘’Dizel’’ yanıtını verdi. Öte yandan, TÜİK verilerine göre 2024 yılı Haziran ayında sıfır araç satışları içinde elektrikli araçların payı yüzde 9,5 olurken, bu oran 2025 yılı Haziran ayında yüzde 27,6’ya çıktı. Altı aylık periyodlarla incelendiğinde ise, 2024 Ocak-Haziran döneminde elektrikli araçların toplam satışlardaki yüzdesi 8,5 olurken, 2025 Ocak-Haziran döneminde ise yüzde 17,6’ya yükseldi.

TÜİK verileri ve anket sonuçlarını değerlendiren VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, elektrikli araçların sıfır araç kategorisinde payını artıran bir ivme çizdiğine, ancak sıfır araç sayısının yaklaşık yedi katına sahip ikinci el piyasasında bu durumun görülmesi için daha gidilecek yolun olduğunu vurguladı.

“ŞARJ İSTASYONLARI YAYGINLAŞTIKÇA İKİNCİ ELDE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA TALEP ARTACAKTIR”

İkinci elde elektrikli araçlara talebin artması için altyapı gelişimine ihtiyaç olduğunu belirten Gözelekli, “Metropollerde her ne kadar şarj istasyonu sayısı daha fazla olsa da diğer şehirlerde sınırlı seviyede kalabiliyor. Yaygın bir şarj istasyonu altyapısına ulaşılması durumunda ikinci ele talep de daha fazla artabilir. Çünkü, kullanıcılar özellikle uzun yol yaparken şarj noktalarına erişememe endişesi yaşayabiliyorlar” diye konuştu.

“İKİNCİ EL PİYASASINDA ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN FİYAT ENDEKSİNİN OTURMASI İÇİN ZAMANA İHTİYAÇ VAR”

İkinci el elektrikli araç piyasasında fiyatlandırmanın da önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Gözelekli, “Elektrikli araçların ikinci el pazarında alıcı satıcı dengesi hala istikrar kazanma sürecinde. Bir modelin iki yıl önceki fiyat pozisyonu, bugün gelişmiş teknolojiye bağlı olarak fiyat avantajı ile satışa sunulan sıfır modelinin üzerinde kalabiliyor. Bu da beklentinin üzerinde bir değer kaybına sebebiyet verebiliyor. Öte yandan, batarya durumu, yazılım güncellemeleri gibi kriterlerin elektrikli araçlar üzerindeki fiyat etkisi de daha tam anlamıyla benimsenmiş değil. Dolayısıyla araç sahibi olmak isteyenler de alışık oldukları motor tiplerine hala daha fazla rağbet gösteriyor. Mevcut sıfır elektrikli araçların, önümüzdeki dönemde daha da fazla ikinci el piyasasında yer almasıyla birlikte standartlar daha net oturmaya başlayacaktır” dedi.

“EKSPERTİZ FİRMALARININ SÜRECE UYUMU İKİNCİ ELDE ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ÖNÜNÜ AÇABİLİR’’

İkinci el elektrikli araçların yükselişi için sektöründe dönüşmesi gerektiğini belirten Serdıl Gözelekli, şunları söyledi: “Elektrikli araçlar, otomotiv dünyasında dönüşümün simgesi haline gelirken, bu dönüşümün ikinci el pazarında da sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için çeşitli adımlar atılması gerekiyor. Özellikle batarya testlerinin yaygınlaşması ve ekspertiz firmalarının sürece ayak uydurması, elektrikli araçların önünü açacak kritik başlıklar arasında yer alıyor.”