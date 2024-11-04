Yılın dokuzuncu toplantısını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu, sanayi sektörünün karşılaştığı zorluklara yönelik çözüm önerileri ve atılabilecek ilave adımları istişare etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yılın 9'uncu toplantısını gerçekleştirdi.

Geçen yıl uygulamaya başlanan ekonomi programı ile para ve maliye politikalarını etkin bir koordinasyon içinde sürdürüldüğüne dikkati çekilen kurul toplantısında, yapısal reformları bir takvim çerçevesinde hayata geçirildiğine vurgu yapıldı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, programın başta emek yoğun sektörler olmak üzere imalat sanayine olası etkileri, dezenflasyon sürecinden etkilenebilecek sektörlerde rekabet gücünün artırılması ve istihdamın korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildiği belirtilirken, bu süreçte sanayi sektörünün karşılaştığı zorluklara yönelik çözüm önerileri ve atılabilecek ilave adımlar istişare edildiği kaydedildi.

Uzun vadeli yatırım kredilerinin gelişimi ve kompozisyonu ile reel sektörün bu kredilere erişimine yönelik değerlendirmelerin de yapıldığı belirtilen açıklamada, uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğinde dış finansman kaynaklarına erişim ile söz konusu kredilerin kullanımına ilişkin gelişmeler ele alındığı ifade edildi.