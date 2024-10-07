Edremit Esnaf ve Sanatkârları Odaları’nın düzenlediği “Ahilik Kültürü Haftası” etkinlikleri, Altınoluk Mahallesi’nde gerçekleştirilen lokma hayrı ile başladı.BALIKESİR (İGFA) - Altınoluk Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Belediye Meclis üyeleri, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ahilik geleneğinin dayanışma, hoşgörü ve ticarette ahlak ilkelerini yaşatan bir kültür olduğuna vurgu yapan Başkan Ertaş, "Edremit Esnaf ve Sanatkârları Odalarının ‘Ahilik Kültürü Haftası’ nedeniyle düzenlediği lokma hayrına katılarak komşularımızla bir araya geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ahilik geleneğimiz, dayanışmanın, hoşgörünün ve ticarette ahlakın sembolüdür. Bu geleneği yaşatan ve gelecek nesillere aktaran tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Etkinlik kapsamında hafta boyunca çeşitli programlar düzenlenerek Ahilik kültürü, esnaf ve sanatkârlar arasında yaygınlaştırılacak ve Edremit halkına tanıtılacak.