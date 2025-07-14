Edirne Milletvekili Ediz Ün, TÜİK’in Mayıs 2025 yumurta üretim verilerini değerlendirerek, %13,5’lik düşüşün son 8 yılın en kötü seviyesi olduğunu belirtti; mısır ithalatı kararını eleştirdi.ANKARA (İGFA) - Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yumurta üretim verilerini sert sözlerle eleştirdi.

Milletvekili Ün, AK Parti’nin tarım politikalarının yumurta üretimini son 8 yılın en düşük seviyesine çektiğini vurguladı.TÜİK verilerine göre, Mayıs 2025’te tavuk yumurtası üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 azalarak 1 milyar 526 milyon 665 bin adete geriledi. Ocak-Mayıs 2025 döneminde ise üretim, geçen yıla göre yüzde 10,5 düştü.

Ün, “Bu, son 7 ayın en sert kaybı ve 2016’dan beri Mayıs aylarında görülen en düşük üretim. Son 46 ayın da en kötü verisi. Hangi açıdan bakarsanız bakın, yumurta üretimi çöküşte” dedi.

ÇOCUKLARIN PROTEİN KAYNAĞI TEHLİKEDE

Ün, üretim düşüşünün toplumsal etkilerine dikkat çekerek, “Son 7 ayda kaybedilen 1,2 milyar yumurta, 20 milyon çocuğumuzun 4 ay boyunca her iki günde bir yumurta tüketmesini sağlayabilirdi. Ancak AKP’nin plansız hayvancılık politikaları, çocuklarımızı en ucuz protein kaynağından mahrum bırakıyor. Bu bir halk sağlığı krizi” diye konuştu.

FİYATLAR DÜŞSE DE YILLIK ARTIŞ YÜKSEK

Yumurta fiyatlarında Haziran 2025’te bir önceki aya göre yüzde 14’lük düşüş yaşandığını, ancak yıllık bazda yüzde 66’lık artış olduğunu belirten Ün, “Bu oran, gıda enflasyonunun iki katı. Üretici zarar ederken, tüketici pahalıya yumurta alıyor. Maliyetleri düşürmek için üreticiye doğrudan destek şart, ama iktidar ithalatı tercih ediyor” dedi.

Ün, 14 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 500 bin ton mısır ithalatına yüzde 0 gümrük vergisi getiren Cumhurbaşkanı Kararı’nı (Karar Sayısı: 10071) eleştirerek, “Yıl başında ‘2025’te mısır para etmeyecek’ demiştim, haklı çıktım. Bu karar, mısır üreticisini bitiriyor. Yumurta ve tavuk eti maliyetlerini düşüreceği sanılıyor, ama bu bir yanılgı. Üretmeyen ülke, parası olsa bile ürün bulamaz. Çözüm üretimde, ama AKP ithalatla devam ediyor” ifadelerini kullandı