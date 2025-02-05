Edirne'de CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır’ın basında yer alan “AK Parti'nin becereksizliği beceriksizliği bir kez daha ortaya çıktı” başlıklı haberle ilgili AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, yazılı açıklama geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, CHP İlçe Başkanı Anıl Çakır'ın açıklamalarına yanıt verdi.



AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, partiye yakıştırılan söylemlere ilişkin tüm sözleri iade ettiğini belirterek, "Bizim partimiz hizmet partisidir" dedi.

Hükümetimiz 22 yıllık iktidarlık süresince; eğitimde, sağlıkta, savunma sanayinde, ulaşımda yapılanların ortada olduğunu belirten Pekdemir, "Bunları tek tek saymaya kalksak sayfalar yetmez. Ama anlayıp kabul etmeyeceğin için gerek yok. Maalesef ki CHP muhalefet partisi 22 yıl boyunca ülkemiz için yaptığımız yukarıda başlıklarla bahsettiğimiz konularda bir kez bile taktir edip teşekkür etmediniz. Aynı geçen dönem yerel yönetimde yaptıklarımıza karşılık bir kez taktir ve teşekkür etmediğiniz gibi" dedi.

Keşan Enez yolunun gecikmeli olsa da açıldığını anlatan Pekdemir, "Gecikme nedenleri de firmanın da ifade ettiği gibi elverişsiz hava koşullarıdır. Tahmin edileceği gibi yağmur ve kar yağışından dolayı yolun kuruması çekmesi işlem yapılacak seviyeye gelmesi en az 1 hafta olduğunu mühendisler ifade etmektedirler. Açılan yol Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Bölge müdürlüğü tarafından ihalesi yapılmış ve ihaleyi alan firmaya teslim edilmiştir. Yolun yapımı halen firmanın uhdesindedir. Firma bozulan yola ivedilikle müdahale etmiş ve onarılmıştır. Tekrar bozulursa tekrar onarımını kendisi tarafından yapacaktır. Siz merak etmeyin biz milletimizin her kuruşunu korur ve kollarız" diye konuştu.

Pekdemir, ayrıca Çakır'a "Biz Keşan’a hizmet ederken yapılan yatırımların takipçisi olduğumuz için mi fotoğraf çektirmemizden rahatsız oldun" sorusunu yönelterek , iş başına geline 10 ay süre içerisinde yapılanları da merak ettiğini dile getirdi.

"Keşke sende gelseydin inceleme yapsaydın bir fotoğrafta sen verseydin" diyen Başkan Pekdemir, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Korkma Keşan’a yararı olan hizmetlerde seçmenlerin sana bir şey demez. Yolun her zaman takipçisiyiz sen merak etme. Birkaç tane de soru sormak istiyorum açık ve net olarak, Ama öncelikle; Sen ilk önce kendi evinin önünü süpür der büyüklerimiz. Göreve geldiğiniz tarihten itibaren yani 10 ay oldu. Bu süreç içerisinde, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Meriç’in istifası ile ilgili bilginiz var mı yok mu? Başkan yardımcısının dile getirdiği vicdan yaralayan uygulamalar neler acaba biliyor musun? Belediye Kompleksini 3 ay boyunca seçim mitinglerinizde biz yaptık biz kapatırız dediniz. Ne zaman üstünü kapatmayı düşünüyorsunuz? Aşağı Zaferiye Mahallesindeki son 6 arsada satışa çıkarıldı bilgin olsun. Bu güne kadar kaç tane arsa ve gayrimenkul sattınız, hiç hesabını tuttunuz mu? Satış gelirleri nerelere kullanıldı?".