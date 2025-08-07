28 Temmuz Dünya Hepatit Günü’nde Edirne Keşan’da toplum sağlığı için seferberlik ilan edildi.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde Dr. Meryem Güzel, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü kapsamında toplumun hepatit hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla eğitimler verdi. İlçede broşür dağıtımı ve afiş çalışmalarıyla halk farkındalığı artırıldı.

KEŞAN’DA HEPATİT EĞİTİMİ: “SESSİZ KALMA, ÖNLEM AL!”

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü kapsamında Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Dr. Meryem Güzel, halk sağlığını tehdit eden viral hepatitler hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim düzenledi. Eğitime kurum personeli ve Keşan SODAM kursiyerleri katıldı.

HEPATİT: SESSİZ TEHLİKE

Dr. Güzel, hepatitin karaciğerin iltihaplanması olduğunu belirterek, “Karaciğer iltihaplandığında görevlerini etkili şekilde yerine getiremez” dedi. Hepatit A, B ve C virüslerinin karaciğere zarar vererek ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ifade etti.

TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Viral hepatitlerin basit bir kan testi ile teşhis edilebileceğini söyleyen Güzel, “Kronik hepatit B ya da C tanısı konulursa, hastaların ilaçlarını düzenli kullanmaları, sağlıklı beslenmeleri ve düzenli hekim kontrolüne gitmeleri gerekir” diyerek tedavi sürecinin önemine dikkat çekti.

KORUNMA YOLLARI

Hastalığın bulaşma yollarına da değinen Dr. Güzel, korunmanın en etkili yollarını şu şekilde sıraladı:

Hepatit A ve B’ye karşı aşılanmak,

Steril ve tek kullanımlık malzeme kullanımı,

Kişisel eşyaların ortak kullanılmaması,

Cinsel yolla bulaşın önlenmesinde kondom kullanımı.

TOPLUM FARKINDALIĞI İÇİN SAHADAYDILAR

Eğitim çalışmaları kapsamında yalnızca kapalı alanlarla sınırlı kalmayan Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü, halkın yoğun bulunduğu alanlara da yöneldi. Keşan’daki Aile Sağlığı Merkezleri, kıraathaneler ve dolmuş duraklarına afişler asılırken, broşürler de dağıtılarak halk bilgilendirildi.