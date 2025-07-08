Edirne Keşan Belediyesi tarafından dün Muharrem Ayı nedeniyle, aşure dağıtıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen aşure dağıtımına; Keşan Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene, Belediye Başkan Yardımcıları Bilgin Atlı ve İsmail Büyükvarlık, Belediye Meclis Üyesi Bayram Şeker, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Erdoğan katıldı.

Aşure Günü’nün öneminden bahseden Ergene, şunları söyledi: “Bugün burada, birlik ve beraberliğimizin sembollerinden biri olan aşuremizi paylaşmak üzere bir araya geldik. Muharrem Ayı; bolluğun, bereketin, dayanışmanın ve paylaşmanın ayıdır. Muharrem Ayı ve Aşure Günü’nü kutluyor, birlik ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz.”