Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı e-ihracat hedefini 8 milyar dolar olarak açıklarken, e-ihracatın genel ihracat içerisindeki payını 2028 yılında yüzde 10'a yükseltmeyi hedefledi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı e-ihracat hedefini 8 milyar dolar olarak açıkladı.

E-ihracatın genel ihracatın içindeki payı 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 27,4 oranında artış göstererek, 6,4 milyar dolar ile yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

Açıklamada, Türkiye'nin e-ihracatının genel ihracat içindeki payının 2022'de 2,2 milyar dolarla yüzde 0,90 iken, 2023'te 5 milyar dolarla yüzde 2,12'ye, 2024'te de 6,4 milyarla yüzde 2,6'ya çıktığına vurgu yapıldı. e-İhracatın ekonomiye sağladığı katkının her geçen gün artmasını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalarla 2025'te e-ihracat hacmimizi 8 milyar dolara ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımızın e-ihracat yol haritalarını oluşturmalarına yardımcı olacak kısa adı E-KİP olan E-Kolay İhracat Platformu hayata geçirildiği kaydedilirken, bakanlık olarak hedeflerinin e-ihracatın genel ihracat içerisindeki payını 2028 yılında yüzde 10'a yükseltmek olduğu vurgulandı.