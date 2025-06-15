Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Yeşilçam Köyü’nde uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirildi; bir şüpheli tutuklandı, üç kişi hakkında adli işlem başlatıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilçam Köyü’nde düzenlediği operasyonda önemli bir başarı elde etti.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen U.Y.P. adlı şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Aramalarda, 5 parça halinde toplam 15 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan 1 cam aparat, 61 adet 9x19 mm tabanca fişeği ve 28 adet kuru sıkı fişeği bulundu.

1 TUTUKLAMA, 3 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan U.Y.P., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, şüpheliden uyuşturucu temin ettiği tespit edilen 3 kişi hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.