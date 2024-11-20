Düzce'nin Gaziantep Caddesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre O.A. isimli şahıs cadde üzerinde giderken kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından kolundan bıçakla yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Tanımadığı bir kişi tarafından saldırıya uğrayan yaralı O.A. etrafta bulunan bir işletmeye sığınarak yardım talebinde bulundu. Esnafların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.A.’nın yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisinin yapılması için ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
Düzce'de tanımadığı bir kişi tarafından bıçakla yaralandı
Düzce'nin Gaziantep Caddesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre O A isimli şahıs cadde üzerinde giderken kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından kolundan bıçakla yaralandı
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