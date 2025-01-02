Düzce Belediyesi yeni yılın ilk mesai gününde tam kapasiteyle çalışmalarını sürdürüyor.

DÜZCE (İGFA) - Saha ekiplerinin belirlenen noktalarda tamir, tadilat, yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında deforme olan kaldırımlar yenilendi, şehir merkezi kavşaklarında peyzaj bakımları yapıldı.

Kültür ve Uzunmustafa Mahallelerinde yaya ve araç trafiğinin güvenliğinde büyük önem arz eden kaldırımların deforme olan kısımları yenilenirken, vatandaşların taleplerine öncelik vererek yenileme çalışmaları sürdürülecek.

Ayrıca şehir merkezi önemli güzergahlarından biri olan Kuyumcuzade Bulvarı kavşağında yabani ot ve çalıların temizliği yapılarak peyzaj bakımı gerçekleştirildi.