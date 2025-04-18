Düzce’de halk otobüsleriyle seyahat eden vatandaşlar, her geçen yıl artan sorunlarla mücadele ediyor.Hakan ÇAKIR / DÜZCE (İGFA) - Şehirdeki otobüs hatlarının çoğunda sefer sıklıklarının yetersiz olması, otobüslerin sık sık arıza yapması ve saatinde gelmemesi, özellikle Kalıcı Konutlar, Bahçeşehir ve Beyciler gibi yoğun bölgelerde sabah ve akşam saatlerinde vatandaşları adeta bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

2020’den sonra devreye giren “Uğur Böceği” isimli küçük otobüsler de çözüm getirmekten uzak kaldığı ortak kanaat oluştu.. Vatandaşlar, bu araçların küçük ve yetersiz olduğunu belirterek “Balık istifi yolculuk ediyoruz” diyerek tepki gösteriyor.

Sorunlar sadece araçlarla sınırlı değil. Şoför davranışları da sıklıkla eleştiriliyor. Bazı sürücülerin trafikte agresif davrandığı, yolculara bağırdığı, hatta direksiyon başında cep telefonuyla oynadığı iddia ediliyor.

Yolcu-şoför tartışmaları yerel basına ve sosyal medyaya defalarca yansıdı. Bütün bu sorunlara rağmen son iki yılda şehir içi otobüs ücretleri iki kattan fazla zamlandı.

2024 Haziran’ında yapılan son düzenlemeyle tam bilet 24 TL, öğrenci bileti 15 TL, tek kullanımlık bilet ise 27 TL’ye yükseldi.

Vatandaşlar bu zamları, “Parasıyla rezil oluyoruz” sözleriyle yorumladı. Yaşanan aksaklıkların yanı sıra Düzce Belediyesi iştiraki Düzce ulaşım A.Ş. çalışanları maaş krizi yaşıyor.

Aylardır maaşlarını alamayan personeller bu durumun ne zaman çözüleceği konusunda her hangi bir bilgi verilmediğini aktardı. Personellerini zor durumda bırakan Ulaşım A.Ş.’den konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken bu sorunun bir an önce çözülmesi için personeller bir adım atılmasını talep ettiler.