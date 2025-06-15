Düzce Körpeler Mahallesi’ndeki 416 dairelik sitede havuz sezonu açıldı; çocuklar serin suların keyfini doyasıya çıkardı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yazın kavurucu sıcaklarının kendini hissettirdiği Düzce’de, Körpeler Mahallesi’nde bulunan 416 dairelik sitede havuz sezonu büyük bir coşkuyla başladı. Sıcaklardan bunalan site sakinleri, özellikle çocuklar, havuzun serin sularına akın ederek yaz tatilinin keyfini çıkardı.

Aileleriyle birlikte havuza gelen çocuklar, yüzerek ve oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Site yönetimi, havuz alanında güvenliğin üst düzeyde tutulduğunu belirtirken, cankurtaranların görev başında olduğu ve hijyen kurallarına titizlikle uyulduğu vurgulandı.

Site sakinleri, havuzun sıcak yaz günlerinde çocuklar için hem serinletici hem de sosyal bir alan sunduğunu ifade etti.