Bursa Devlet Tiyatrosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını “Dünyanın Eski Zamanlarında” adlı çocuk oyunuyla kutluyor.BURSA (İGFA) - Tüm çocuklara tiyatro sevgisi aşılamayı hedefleyen oyun, 21-22 Nisan tarihlerinde saat 11.00’de, 23 Nisan’da ise saat 14.00’te AVP Sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Büyük usta Işıl Kasapoğlu’nun yazıp yönettiği bu özel yapım, Sezai Yılmaz’ın etkileyici tek kişilik performansıyla sahneye taşınıyor. Hem çocuklara hem de içindeki çocuğu unutmayan yetişkinlere hitap eden oyun; meddah anlatımı, kukla gösterileri ve halk edebiyatımızın eşsiz tekerlemeleriyle bezenmiş zengin bir anlatı sunuyor.

Türk halk kültürünün köklerine uzanan bu masalsı yolculukta, izleyiciler kimi zaman gülecek, kimi zaman hüzünlenecek; ama en çok da eski zamanların sıcaklığını ve bilgelik dolu öykülerini yüreklerinde hissedecekler.

“Dünyanın Eski Zamanlarında”, geçmişin izlerini bugünün sahnesine taşıyarak 7’den 77’ye herkes için unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunuyor.