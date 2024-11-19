Türkiye’nin atık su arıtma çözümlerinde öncü firmalarından Kazancı Çevre Tekniği, DOSAB’ın (Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi) atık su arıtma kapasite artırımı projesinde Litree membran teknolojisini kullanarak bir adım daha öne geçti.BURSA (İGFA) - DOSAB ve Kazancı Çevre Tekniği’nin iş birliğiyle hayata geçen bu proje, Türkiye’de sanayi bölgelerinin sürdürülebilir su yönetimi ve çevresel uyumluluk hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Proje kapsamında DOSAB, mevcut membranları yenilerken, Litree markasının üstün performanslı membranlarını tercih etti.

Sisteme eklenen 6.250 metreküp/gün kapasiteli, 10 kaset ve 320 modül içeren daldırma tip membranlar, mevcut 25.000 metreküp/gün kapasiteye önemli bir ilave sağlayarak arıtma kapasitesini toplamda 31.250 metreküp/gün seviyesine yükseltti. Bu artırımla birlikte, Litree membranlarının yüksek performansı sayesinde daha verimli ve temiz su elde edilecek.

Bu projeyle ilgili olarak Kazancı Çevre Tekniği Genel Müdürü Artun Kazancı, “Litree’nin üstün teknolojisiyle hayata geçirdiğimiz bu kapasite artırımı projesi hem enerji verimliliği hem de su geri kazanımı açısından örnek teşkil eden bir çalışma oldu. Bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz. Çevre dostu ve verimliliği artıran çözümlerle Türkiye’deki sanayi bölgelerine katma değer sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.