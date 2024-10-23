Çağla Şıkel ilk kez açıkladı: 'Kuzey'e sinirlenip elimi kırdım' Çağla Şıkel ilk kez açıkladı: 'Kuzey'e sinirlenip elimi kırdım'
Dördüncü kez evlenen Burak Sergen'in eşinden şaşırtan itiraf!
2021 yılında nikâh masasına oturduğu Nihan Ünsal'dan ihanet nedeniyle boşanan oyuncu Burak Sergen, Gizem Şağban ile evlenmişti. Çift, çocuklarıyla birlikte Etiler'de objektiflere takıldı. 63 yaşındaki...Devamı için tıklayınız