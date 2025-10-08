Trabzon Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde, DEÜ'de CODEC Konsorsiyumu 3. Süreç Değerlendirme Toplantısı yapıldı. DEÜ'nün uzaktan eğitim altyapısı ve Meta Sınıfı'nın tanıtıldığı toplantıyla uzaktan eğitim alanında mesleki gelişimler de desteklendi.İZMİR (İGFA) - Trabzon Üniversitesi'nin koordinatörlüğünü yürüttüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin konsorsiyum ortağı olarak yer aldığı 20231-TR01-KA131-HED-000136980 numaralı Erasmus+ Değişim Programı Uzaktan Eğitim Merkezleri Konsorsiyumu (CODEC) hareketliliği kapsamında düzenlenen “CODEC Konsorsiyumu 3. Süreç Değerlendirme Toplantısı”, 2-3 Ekim 2025 tarihlerinde DEÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEUZEM) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

DEÜ’NÜN UZAKTAN EĞİTİM ALTYAPISINA YAKIN MERCEK

Toplantıda katılımcılara, DEÜ’nün uzaktan eğitim sistemi ve dijital altyapısı hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ziyaret edilerek, üniversitenin uzaktan eğitimde kullandığı teknolojik altyapı tanıtıldı.

DEUZEM Müdürü Prof. Dr. Bahar Baran tarafından yapılan sunumlarda, pandemi ve deprem dönemlerinde yürütülen acil uzaktan eğitim süreçleri, merkezde gerçekleştirilen akademik çalışmalar ve hizmet içi eğitim faaliyetleri anlatıldı. Katılımcılar ayrıca, ADEP Projesi kapsamında hayata geçirilen Meta Sınıfını deneyimleme fırsatı buldu. Toplantı süresince projede yürütülen hareketliliklerin genel değerlendirmesi yapılarak, konsorsiyumun daha etkili biçimde sürdürülmesine yönelik öneriler paylaşıldı.

Akademik iş birliklerinin yanı sıra, toplantı programı sosyal ve kültürel etkinliklerle de zenginleştirildi. Katılımcılarla birlikte DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi ziyaret edildi. Ayrıca, İzmir’in tarihini ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı ve Doç. Dr. Eda Avcı rehberliğinde Konak Tarih Turu ve Efes Antik Kenti gezisi düzenlendi.