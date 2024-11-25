Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri kapsamında yeniden doğada yeni bir keşfe çıkan tabiat tutkunları, Geyve Doğançay’da kar altında unutulmaz bir deneyim yaşadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yoğun bir katılımla geçen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, bu hafta sonu kar yağışıyla birlikte farklı bir anlam kazandı.

UNUTULMAZ BİR YOLCULUK

Yürüyüş rotası bu kez Geyve Doğançay parkuruna çevrildi ve çok sayıda tabiat aşığı, doğanın ortasında unutulmaz bir yolculuğa çıktı.

10 kilometreden fazla bir mesafede yolculuğa çıkan doğa tutkunları, sonbaharın tüm renklerini keşfetti ve doğanın güzelliği içerisinde harika ayrıntılar keşfetti.

YOĞUN KAR ALTINDA

Yoğun kar yağışının etkili olduğu saatlerde gerçekleşen yürüyüş farklı bir keyifle, güzellikle geçti. Tabiat tutkunları hem sonbaharın güzelliğini yaşadı hem de mevsimin ilk karının heyecanıyla yürüdü.

TEMİZ HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

Uzman rehberler eşliğinde yürüyen doğaseverler bölgede yetişen ağaçları ve orman bitki türlerini de inceleme fırsatı buldu.

Görsel güzelliği kadar yüksek oksijen oranıyla da bilinen Doğançay parkurunda unutulmaz bir hafta sonu geride kaldı