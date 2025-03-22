Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında farkındalık yaratmaya yönelik Agroekoloji İklim Okulu’nda etkinlik düzenledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler tarafından farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında etkinlik düzenledi.

Agroekoloji İklim Okulu’nda yapılan etkinliğe, Down sendromlu ve zihinsel engelli bireyler aileleriyle birlikte katıldı. Etkinlik, doğayla daha güçlü bir bağ kurmak ve ekolojik bilinç oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında tohum ve fidan dikimi ile birlikte çeşitli doğa aktiviteleri yapıldı. Katılımcılar, doğa ile uyumlu bir yaşam anlayışının önemini bir kez daha keşfetti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bu tür etkinliklerle Down sendromlu bireylerin toplumda daha fazla yer edinmelerine katkı sağlamayı ve farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Çocuklarla atölye çalışması

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Huzurevleri Mahallesindeki Kadın Yaşam Merkezi’nin oyun odasından faydalanan çocuklar için de Agroekoloji İklim Okulu’nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte çocuklara agroekoloji, suyun önemi, kompost gübre alanı, tohumun önemi, biyoçeşitlilik ve ekosistem döngülerini doğayla iç içe bir ortamda anlatıldı. Alanda ekosistemi yakından gözlemleme fırsatı bulan çocuklar, atık kumaş ve kartonlardan tasarladıkları kelebekleri kuru dallara yapıştırarak hazırladıkları ağaçlarla geri dönüşümü deneyimledi.