Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçede kar yağışıyla birlikte kapanan 181 kırsal mahallede 439 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, yurttaşların zorlu hava şartlarında ulaşım sıkıntısı yaşamaması için kent merkezi ve kırsal mahalle yollarında 6 şantiyede, 100 personel, 62 ekip ve çok sayıda ekipmanla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 7/24 kar yağışı ve buzlanma riskine karşı mücadele ediyor.

Diyarbakır’da devam eden kar yağışında dünden bu yana Kulp, Silvan, Lice, Dicle, Ergani, Çüngüş ilçelerinde 181 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, sürdürdüğü çalışmalar sonucu Kulp’ta 8 mahallede 125, Silvan’da 17 mahallede 40, Lice’de 6 mahallede 60, Dicle’de 26 mahallede 64, Ergani’de 40 mahallede 100, Hani’de 2, Çüngüş’te ise 5 mahallede 50 kilometre yol açıldı.

Ekipler, Kulp’ta 20, Lice’de 6, Dicle’de 12, Ergani’de 10, Hani’de 14, Çüngüş’te ise 25 mahallenin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kulp’ta araçta mahsur kalan hasta kurtarıldı

Öte yandan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Kulp ilçesine bağlı Koçkar Mahallesi’nde içinde hasta bulunan bir aracın mahsur kalması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yolu ulaşıma açmasıyla hasta, araçla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca ekipler, Kulp ilçesinde gün boyunca kırsal mahalle yollarını açarak diyaliz hastası yurttaşların ambulanslarla hastaneye sevklerini sağladı.