Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Aktif Yaşam Merkezinde düzenlediği eğitim programları ile 328 engelliye hizmet veriyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, engelli bireylerin günlük yaşamda bağımsızlıklarını artırmak, sosyal hayata katılımlarını desteklemek ve kamusal alanları etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli rehabilitasyon programları ve eğitimleri veriyor.

Engelliler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak Park Orman içerisinde faaliyet yürüten Aktif Yaşam Merkezi’nde verilen eğitimlerden, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli bireyler yararlanıyor.

Engelli bireylere yetenekler kazandırılıyor

Engelliliğin etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek amacıyla verilen eğitimlerde, engelli bireylerin yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, mesleki ve ekonomik yararlılık alanlarında başarabileceği en üst düzeyde yetenekler kazandırılıyor.

Eğitimler haftada 5 gün veriliyor

Eğitimlerde ayrıca engelli bireylerin evinde, sosyal yaşamında kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve toplum ile bütünleşmesi için rehabilitasyon programları uygulanıyor. Bu amaçla engelli bireylerin ihtiyaçlarına ve gelişimlerine uygun olarak düzenlenen merkezde, müzik atölyesi, spor salonu, bilgisayar atölyesi, 3-6 yaş arası çocuk gelişimi sınıfı, hobi ve boyama atölyeleri ve mutfak kursları düzenleniyor. Down Sendromlu, Otistik ve Zihinsel engelli bireylere yönelik eğitim ve atölye çalışmaları, haftanın 5 günü 08.00 ile 16.00 saatleri arası düzenleniyor.

Eğitimler ile 328 engelliye hizmet veriliyor

Eğitim ve atölyelerden alanında uzman eğitmenlerce verilen eğitimler ile 328 engelliye hizmet veriliyor.