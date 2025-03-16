Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişinin yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan taziye mesajı yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya’nın Koçani şehrinde bir konser sırasında meydana gelen yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulanırken, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kuzey Makedonya halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz." denildi.