Kocaeli'de Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni atanan Zabıta Müdürü ile birlikte sahadaki denetimlerine hız kazandırdı.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası’nda yapılan denetimlerde kasaplar başta olmak üzere birçok işletmede denetim gerçekleştirildi.

Özellikle karkas etlerin veteriner hekim raporları, soğuk damgalar, son kullanma tarihi (SKT) ve tavsiye edilen tüketim tarihleri (TETT) büyük bir hassasiyetle incelendi. Ayrıca çalışanların hijyen belgeleri, iş yerlerindeki ilaçlama durumları ve işletmelerin ruhsat uygunlukları denetimlerin önemli başlıklarını oluşturdu.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, “İlçe sakinlerimizin sağlığı bizim için büyük önem arz etmektedir. Zabıta ekiplerimiz sahada kararlılıkla ve büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Hem gıda güvenliğini sağlamak hem de işletmelerin standartlara uygunluğunu denetlemek için bu faaliyetler artarak devam edecektir. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilen, muhafaza edilen ürünleri tüketmesi. Bu konuda asla taviz vermeden kurallara uymayan kişi ve işletmeler gerekli cezai işlemlere tabi tutulmaktadır.” ifadelerini kullandı.