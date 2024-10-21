Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı!
Kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarından tahliye edilen Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu'nun geçtiğimiz gün bir mekanda çekilen görüntüleri tepkilere yol açtı. Görüntüler sonrası...Devamı için tıklayınız
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