Dolandırıcılık, terör finansmanı ya da kara para aklama işlemlerinde kullanmak için paravan banka hesabı kullanılmaya başlandı. İşte Bursa Emniyeti, bu konuyla ilgili vatandaşları uyararak, ‘Gelecek hesaplarınızı karartmayın. Banka hesaplarınızı kullandırmayın’ uyarısında bulundu.BURSA (İGFA) - Dolandırıcılar, küçük paralar vererek kiraladıkları hesaplar üzerinden büyük miktarda para transferi yaparak ortadan kayboluyor.

Kullanılan hesap sahibine ulaşmak çok kolay ve ceza yükünü bu hesap sahipleri

BURSA EMNİYETİNDEN KRİTİK UYARI!

Bursa Emniyet Müdürlüğü de üç kuruş para için hesaplarını kiralayan vatandaşlara sosyal medya hesapları üzerinden uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gelecek hesaplarınızı karartmayın! Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz.”

BANKA HESAPLARININ KULLANDIRILMASININ SAKINCALARI

Banka hesaplarının kullandırılmasının sakıncaları şöyle;

-Başkasının mevduat hesaplarını kiralayanlar, parayı bankamatiklerden çekerek ya da hesaba internet üzerinden ulaşabiliyorsa kripto para alarak izlerini kaybettiriyor.

-Hesapları kiralamanın ağır yaptırımları var.

-Emniyet güçleri, kullanılan hesap sahiplerine kolayca ulaşarak yargıya teslim ediyor.

-Şu anda suça karışarak kimliği tespit edilemeyen binlerce hesap bulunuyor