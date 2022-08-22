Başkan Recep Tayyip Erdoğan dev projenin tüm detaylarını 13 Eylül'de vatandaşa açıklayacak..

Proje kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa konut, arsa ve işyeri; 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulacak. 81 ilde inşa edilecek sosyal konutlar; yatay mimari, sıfır atık uyumlu, iklim dostu malzemeler, yenilenebilir enerji sistemi gibi özelliklere sahip olacak.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA ÖNCELİK

Dev konut hamlesi kapsamında dar gelirliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve emekliler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

HER 5 GENÇTEN BİRİNE EV

Gelen yoğun talep üzerine toplam konut sayısının yüzde 20'si gençlere ayrılırken, yüzde 20 için de emekli vatandaş için kota ayrıldı.

MEMLEKETTE EV SAHİBİ OLUNACAK

Anadolu şehirleri ve İstanbul'da kişilerin gelir sınırı ve daha önce ev sahibi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.