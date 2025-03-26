Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugünün, siyaseten fırsat günü değil, mücadele günü olduğunu belirterek, siyaset ile mücadele etmenin karıştırılmamasını istedi. Dervişoğlu, "Biz muhalif değiliz, çoğunluğuz, milletiz" dedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalara dikkati çeken Dervişoğlu, kendisine "Yarın yolsuzluk çıkarsa ne diyeceksin?" sorusunu yöneltenler olduğunu aktararak, "Bugüne kadar 'Türk Milleti adına' diye imza atılan hangi kararda Türk milleti kendi vicdanını bulmuştur da, bu sefer bulacak sanıyorsunuz. Siz kimi kandırıyorsunuz? Şimdi ancak sadaka sayılabilecek bir bayram ikramiyesi bile vermeyi beceremeyenlere soruyorum; bu yarattığınız kaosla, 3 günde harcanan, buhar olan, yok edilen milyarlarca dolarla kaç emekliye, kaç memura, kaç işçiye ne kadar bayram ikramiyesi verilirdi?"diye sordu.

Milletin çok bedel ödediğini söyleyen Dervişoğlu, kendilerinin, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğrayan insanların ve onların ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bugünün, siyaseten fırsat günü değil, mücadele günü olduğunu dile getiren Dervişoğlu, siyaset ile mücadele etmenin karıştırılmamasını istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, hiç kimsenin mücadele etmeyi, muhalif olmak zannetmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz Cumhuriyetine bağlı, namuslu Türk vatandaşlarıyız. Biz muhalif değiliz, çoğunluğuz, milletiz." diye konuştu.

Ne kadar sürerse sürsün hürriyetin ve Cumhuriyet'in kazanacağını belirten Dervişoğlu, milletin meydanları kuru bir muhalefet arzusuyla doldurmadığını aktararak, "Hiçbir bataklığa saplanmadan, azimle ve kararlılıkla, milletimizin tartışılmaz gerçekleriyle yolculuğumuzu sürdüreceğiz" dedi.

Bu büyük milletin hürriyet ve istiklalinin yegâne sembolü olan bayrağımıza karşı eş koşulup, hain emellerle sallanan bez parçalarının adı paçavradır! pic.twitter.com/2FvLVhFZbQ— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) March 26, 2025

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ayrıca İstanbul’un orta yerinde, hükümlü teröristin videoları oynatılarak, mesajlarının yayınlandığını belirterek, "Terör örgütüne, örgüt başına ve bunları övenlere barış havarisi muamelesi yapılırken, Mustafa Kemal’in Askerleri ihraç edilip, hain yaftası yapıştırılıyor. Katil sürülerine ise umut hakkı vaat edilerek iktidardan hisse veriliyor. Meydanlarda şanlı Türk bayrağına nazire yapılırcasına paçavralar sallanıyor. Evet, paçavra diyorum. Bu büyük milletin hürriyet ve istiklalinin yegane sembolü olan bayrağımıza karşı eş koşulup, hain emellerle sallanan bez parçalarının adı paçavradır. ‘Türkiye Yüzyılı’ diye ambalajlayıp piyasaya sürülen ‘Sözde Yeni Türkiye’ bunun neresindedir? Asıl sorulması gereken budur" diye konuştu.