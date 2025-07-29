Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini korumak ve çevre temizliğini artırmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.DENİZLİ (İGFA) - Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kaldırımları işgal etmeyen, görüntü kirliliği oluşturmayan ve sigara izmaritlerinin de atılabileceği kompozit çöp kutuları kentin dört önemli bölgesine yerleştirildi.

4 AYRI BÖLGEDE KOMPOZİT ÇÖP KUTULARI HİZMETE GİRDİ

Yeni çöp kutuları; Çamlık Caddesi, Yenişehir Koşu Yolu, Bayramyeri ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda Denizlililerin kullanımına sunuldu.

Estetik ve fonksiyonel özellikleriyle dikkat çeken kutular, aynı zamanda çevre dostu bir uygulamayı da beraberinde getirdi. Kullanılan sağlam ve kalın poşetler sayesinde kutular tek kullanımlık değil, haftalık olarak değiştiriliyor. Bu sayede plastik atık miktarının azaltılması hedefleniyor.