Ege İhracatçı Birlikleri’nde 8 yıldır en fazla ihracat yapan birlik olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2025 yılının ilk yarısında ihracatını yüzde 11’lik artışla 1 milyar 176 milyon dolardan 1 milyar 303 milyon 527 bin dolara taşıdı ve açık ara liderliğini sürdürdü.İZMİR (İGFA) - Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2025’in ilk yarısında gösterdiği güçlü performansla 2022’deki 2,56 milyar dolarlık ihracat rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, 2025’in ilk altı ayında demir-çelik sektörünün 950 milyon dolarlık ihracatla birliğin lokomotifi olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde demir ve demirdışı metaller ihracatı yüzde 6,5 artarak 6,45 milyar dolara, çelik ihracatı ise yüzde 4,6 yükselerek 8,27 milyar dolara ulaştı. Ege Bölgesi, Türkiye ortalamasını geride bırakarak “Profil, Filmaşin” ve “Kütük Demir” gibi ürünlerde yüksek artışlar yakaladı. Bakır ürünleri ihracatı ise yüzde 13 artarak 184,8 milyon dolara yükseldi. Ertan, yüksek enerji ve girdi maliyetleri ile sabit kur politikalarının ihracatı zorladığını, buna rağmen sektörün rekabet gücünü koruduğunu vurguladı. “ABD-Çin ticaret savaşları küresel belirsizlik yaratsa da sektörümüz ihracatı artırarak ekonomiye güç katıyor. Kapasite kullanım oranının yüzde 62’den yüzde 70’e çıkmasını bekliyoruz” dedi.

FAS ZİRVEYE, ALMANYA VE İTALYA TAKİPTE

Birlik, 2025’in ilk yarısında 170 ülkeye ihracat yaptı. Fas, yüzde 300’lük artışla 141 milyon dolar ihracatla zirveye yerleşti. Almanya 125,8 milyon dolarla ikinci, İtalya 83 milyon dolarla üçüncü oldu. ABD’ye 70,9 milyon dolar, İngiltere’ye 57 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.