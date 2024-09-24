90’lı yıllardan bu yana “Arnavut Kaldırımı”, “Papatya Falları”, “Şikayetim Var” “İhanet Ettin” gibi hit şarkılarıyla dinleyicilerin gönlünde taht kuran Demet Sağıroğlu’nun sözleri ve müziği Murat Güneş’e ait yepyeni teklisi “Aşktan Bir Fazla, Pasion Turca etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandıİSTANBUL (İGFA) - Demet Sağıroğlu, geçtiğimiz aylarda yayımlanan “Resmen Haksızlık” teklisinin ardından sözleri ve müziği yine Murat Güneş’e ait olan yepyeni teklisi Aşktan Bir Fazla’yı Pasion Turca etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımladı.

Türk pop müziğinin unutulmazları arasında yer alan, 1994’te aranjörlüğünü Uzay Heparı'nın, prodüktörlüğünü Şehrazat'ın yaptığı “Kınalı Bebek” albümünden itibaren, 90’lı yıllardan bu yana “Arnavut Kaldırımı”, “Papatya Falları”, “Şikayetim Var” “İhanet Ettin” gibi hit şarkılarıyla dinleyicilerin gönlünde taht kuran Demet Sağıroğlu’nun sözleri ve müziği Murat Güneş’e ait yepyeni teklisi “Aşktan Bir Fazla, Pasion Turca etiketiyle tüm dijital platformlarda yer aldı.

Sözleri ve müziği Murat Güneş’e, düzenlemesi Okay Barış’a ait “Aşktan Bir Fazla” ile ilgili olarak Demet Sağıroğlu; 'Aşktan Bir Fazla’nın sözleri ve müziği sevgili Murat Güneş’e ait olduğunu söyledi.

"Kariyerimin başından bu yana birçok şarkımda Akdeniz esintileri hissettiren düzenlemeler kullanıyordum" diyen Sağıroğlu, "Bitmesin gitarların bolca kullanıldığı ve Flamenko tınılarını duyacağınız bir aşk şarkısı” dedi.