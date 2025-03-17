DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu'dan oluşan heyetle görüştü.ANKARA (İGFA) - MHP TBMM Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, DEM Parti'den Bakırhan ve Hatimoğulları'nın yanı sıra Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Şunu bilmenizi isterim, çok faydalı bir görüşme oldu." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre DEM eş başkanı Tülay Hatimoğulları, yaşanan süreçle ilgili görüşmelerde bulunduklarını belirterek, tüm görüşmeleri tamamladıktan sonra detaylı açıklama yapacaklarını bildirdi. MHP heyetine teşekkür eden Hatimoğulları, "Sayın Devlet Bahçeli, sağlık koşulları elverseydi, bugün bu görüşmede olacaktı fakat sağlık koşullarından dolayı kendisinin yetkilendirdiği heyetle görüştük. Biz, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz" dedi.