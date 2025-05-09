Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19.’su düzenlenecek olan Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı’nda başta sismik asansör teknolojileri olmak üzere daha güvenli, daha hızlı ve daha akıllı asansörler bir arada sergilenecek.İSTANBUL (İGFA) - Özellikle nüfusun yoğun olduğu ve yüksek katlı yerleşimlerin fazlaca bulunduğu büyükşehirlerde, binaların sağlamlığı kadar bina içi dikey ulaşımda kullanılan asansörlerin hem sismik etkilere hem de yangın durumlarına uygun biçimde imal edilmesi ve montajının yapılması büyük önem taşıyor.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 19.’su düzenlenecek olan Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı’nda başta sismik asansör teknolojileri olmak üzere daha güvenli, daha hızlı ve daha akıllı asansörler bir arada sergilenecek.

15 Mayıs Perşembe günü başlayacak fuarın açılışında “Sismik Durumlarda ve Yangın Anında Asansörler” konulu bir de panel gerçekleştirilecek.

AYSAD Başkanı Fevzi Yıldırım’ın moderatörlüğünü yapacağı etkinlikte, Blain Hydraulıc GmbH firmasından Avrupa Asansör Birliği ELA Komponent Komitesi Üyesi Dr. K. Ferhat Çelik, CEN Sismik Bölge Asansörleri Komitesi ve İtalya UNI/CT 019 Başkanı Paoli Tattoli ve TKE Mühendislik ve Modernizasyon Müdürü Serkan Selamet konuşmacı olarak yer alacak.

16 Mayıs Cuma günü düzenlenecek diğer seminerin konusu ise “Asansör Direktifi, Standartlarda Güncellemeler ve Dijitalizasyon” olacak