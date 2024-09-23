Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı D. Mehmet Doğan için Bursa’da anma programı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Büyük Türkçe Sözlük, Batılılaşma İhaneti, Dil Kültür Yabancılaşma gibi eserlerinin yanı sıra Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımızla ilgili çalışmalarıyla da Türk kültür hayatına önemli katkılar sunan D. Mehmet Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen programla anıldı. Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çelenk gönderdi.

Seyyid Usul Kültür Merkezi Bursa Şairleri Şiir Kütüphanesi’nde düzenlenen programda, TYB Bursa Şubesi Başkanı Metin Önal Mengüşoğlu, Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Dr. Mustafa Baki Efe konuşma yaptı.

“120 BİN KELİMELİK SÖZLÜK KAZANDIRDI”

Programda konuşma yapan ilk isim TYB Bursa Şubesi Başkanı Metin Önal Mengüşoğlu oldu. Mengüşoğlu konuşmasında, “Türkiye ve Türkçe çok şey kaybetti. Türkiye ve Türkçe daha çok arar D. Mehmet Doğan gibi bir simayı ama çok kolay bulamaz. D. Mehmet Doğan niçin lügat yazdı biliyor musunuz? Çünkü o yıllarda devletin sözlüğünde yalnızca 45 bin kelime vardı. İşte bunun için D. Mehmet Doğan bir sözlük çalışması yaptı ve 120 bin kelimelik bir sözlük kazandırdı Türkçeye. Kardeşime, yaşıtıma bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜR ALANINDA MÜCADELE VEREN ÖNEMLİ İSİMLERDENDİ”

Programda konuşma yapan bir diğer isim de Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan oldu. 1980’li yıllarda yaşanan kültür hadiselerine değinen Öcalan, “O yıllarda Türkiye’deki kültür-sanat faaliyetlerini takip ettiğim dergiler vardı; Mavera, İktibas, Yönelişler gibi… Yıllıklara da bakıyordum; Varlık Yıllıkları, Cumhuriyet’in Yıllıkları… Bunlardan biri de Suffa Yıllıklarıydı. 1982-83 yıllarında çıkan Suffa Yıllıklarında D. Mehmet Doğanla yapılan bir röportaja da yer verilmişti. O röportajda D. Mehmet Doğan’a 1981 yılının en önemli kültür-sanat olayı nedir diye bir soru sorulmuştu. D. Mehmet Doğan o soruya ‘Bana göre 1981 yılının en önemli kültür olayı, Kültür Bakanlığının lağvedilip Turizm Bakanlığına bağlanmasıdır.’ şeklinde cevap vermişti. Sene 2024 ve biz hala aynı yerdeyiz… İşte o yıllardan itibaren D. Mehmet Doğan, Türkiye’de kültür sahasında mücadele veren en önemli isimlerden biridir. Bir kez daha kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.” şeklinde konuştu.

Programda konuşma yapan Prof. Dr. Mustafa Kara ise D. Mehmet Doğan ile ilgili hatıralarına değinerek onun kültürel çalışmalarından bahsetti.

“MEHMET DOĞAN TÜRKİYE’DİR”

Programda konuşma yapan Dr. Mustafa Baki Efe de D. Mehmet Doğan’ın vermiş olduğu kültür mücadelesine dikkat çekerek, “D. Mehmet Doğan Türkiye’dir. Tıpkı Yahya Kemal gibi, tıpkı Ahmet Hamdi Tanpınar gibi, tıpkı Kemal Tahir gibi, tıpkı Mustafa Kara Hocam ve Metin Önal Ağabeyim gibi… Maalesef hala devam eden ülkenin ve milletin beka sorununu ‘Türkiye Yüzyılı’ mottosu altında aşmaya çalışırken, Mehmet Doğan gibilerinin hazırlamış oldukları kültürel altyapıya çok ciddi ihtiyacımız var ve bunu aşmak için bir kez daha Mehmet Doğan’ı okumamız gerekiyor. Kültürden bir siyaset çıktı ancak bu siyasetten bir kültür ortaya çıkmadı. Bu da Mehmet Ağabeyin bir sözüdür. Onun için D. Mehmet Doğan gibilerini bir kez daha, unutmadan, tekrar tekrar hatırlayarak bu direncimizi yenilememiz, tazelememiz gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.