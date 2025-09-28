Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Edebiyatımıza armağan ettiği eşsiz eserler için rahmet diliyor, ailesine ve edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.ANKARA (İGFA) - Türk edebiyatında şiir, hatıra, seyahatname, biyografi ve mektup türlerindeki özgün eserleriyle tanınan isim olan Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü hak eden katkılarıyla edebiyat camiasının saygıdeğer figürlerinden olan Bakiler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1972250935356162460

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, Bakiler’in, güzel şiirleri, hatıraları, seyahatnameleri, biyografileri ve mektup tarzındaki eşsiz eserleriyle edebiyata armağan ettiği katkıları vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler’in vefatından derin üzüntü duydum” diyerek, merhuma Allah’tan rahmet diledi ve ailesi ile dostları ve edebiyat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.