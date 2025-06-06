Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajda, AK Parti teşkilatlarına seslenerek, “Türkiye Yüzyılını kardeşlik, demokrasi ve refah yüzyılı yapana kadar durmadan çalışacağız” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nı kutladığı video mesajında, AK Parti teşkilatlarına ve tüm vatandaşlara barış, huzur ve dayanışma temennisinde bulundu. Bayramların çocukların bayramı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizdeki ve ümmetin çocuklarının bayramını tebrik ediyorum. Emeklilerimizin de bayramını kutluyorum” dedi.

https://twitter.com/Akparti/status/1930908740384960871

“MUHALEFET BELEDİYE HİZMETLERİNİ BİLE YERİNE GETİREMİYOR”

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin güvencesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirdi.

“Seçimde bol vaat dağıtanlar, basit belediye hizmetlerini bile yapamıyor" diyen Erdoğan, "Muhalefetin saplandığı popülizm bataklığını, şehirlerimizin nasıl bir uçurumun eşiğine geldiğini hep beraber ibretle takip ediyoruz. Bırakın Türkiye'yi yönetmeyi ellerindeki üç beş belediyeyi dahi skandalsız, sorunsuz, kavgasız, şaibesiz yönetme becerisi olmayan bir avuç yolsuz siyasetçinin vasalı haline gelmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bu vizyonsuzluktan kurtulması, beceriksizliğe mahkum ettikleri milyonlarca vatandaşımız gibi bizim de en samimi arzumuzdur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında İstanbul’daki görüşmelerin ve terörsüz Türkiye sürecinin, ülkenin sorunlarına yerli çözümler ürettiğini gösterdiğini kaydetti.

Ekonomide enflasyon, istihdam ve ihracatta olumlu gelişmeler yaşandığını kaydeden Erdoğan, “Türkiye Yüzyılını kardeşlik, demokrasi ve barış yüzyılı yapacağız. 86 milyonu kucaklayarak, gerilim ve kutuplaşmaya prim vermeden çalışacağız” diye konuştu.