Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.ANKARA (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.

"Dostumuz, kardeşimiz; Akdeniz’de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, paylaşımında, "Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyor; Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.