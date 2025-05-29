Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig 2024-2025 şampiyonu Galatasaray yönetici, teknik ekip ve sporcularını Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.ANKARA (İGFA) - Ziyarette, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcular yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaraylı sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Görüşmede, kulübün gelecek planları ve yeni projeleri de gündeme geldi.