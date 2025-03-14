Ankara Keçiören Belediyesi, her akşam kurduğu iftar sofralarında binlerce kişiyi misafir ediyor. Son olarak Ankara’da yaşayan Çorumluları ağırlayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “İlçemizin birçok noktasında kurduğumuz iftar sofralarında her gün binlerce vatandaşımızı bir araya getiriyoruz. İftar sonrası ise iki farklı noktada kurduğumuz Ramazan Şenlik Alanı’nda hemşehrilerimize ve çocuklarımıza keyifli bir akşam yaşatıyoruz. Ramazan Keçiören’de yaşanır” dedi.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan katılımcılara yönelik yaptığı konuşmada, "Kıymetli Çorumlu hemşehrilerim, sizlerle güzel bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Biz, herkesin belediye başkanıyız. Bayrağımızla, Atatürk’ümüzle ve Cumhuriyetimizle sorunu olmayan herkese kapımız sonuna kadar açık. Vatan sevdalılarıyla birlikte Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz, Çerkes demeden herkesi kucaklıyoruz. Dayanışmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı bu mübarek günlerde Çorumlu hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyor, hep birlikte nice Ramazanlara erişmeyi diliyorum" dedi. 25,26 ve 27. dönem Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ise konuşmasında, "Bu iftar davetini veren çok değerli Keçiören Belediye Başkanımıza ve federasyon başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan ayının hayırlı ve mübarek olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum" dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, "Bugün manevi iklimin zirve yaptığı mübarek Ramazan ayında iftar sofrasında bir arada olmamızı sağlayan kıymetli Mesut Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ramazan sofraları, bize değerlerimizi hatırlatıyor

Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır iftar programında yaptığı konuşmada "Ramazan sofraları, birlik, beraberlik ve bereketi buluşturan en güzel ortamlardır. Bu Ramazan sofraları, kaybolmaya yüz tutmuş değerleri bizlere hatırlatan, gönüllerimizi birbirine kaynaştıran, bizleri buluşturan ve kardeşliği ön plana çıkartan yerlerdir. Bu sofrada bizleri bir araya getirerek Çorumlulara Ankara'da bereketli bir Ramazan akşamı yaşatan Mesut Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Marifet ayrıştırmak değil, marifet bir arada tutmaktır

Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Özgür Ardıç, "Bizler iftar sofralarını sadece bedensel açlığın giderildiği sofralar olarak görmüyoruz. Bizler bu sofraları toplumsal adaletin, eşitliğin, hoşgörünün de büyütülebileceği sofralar olarak görüyoruz. Marifet ayrıştırmak değil, marifet bir arada tutmaktır. Toplumsal hoşgörü ve saygının baki olduğu bu birlikteliği sağlayan Mesut Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Mesut Başkanımız desteğini hiçbir zaman esirgemedi

Keçiören Çorumlular Federasyonu Başkanı Dr. Okay Erözgün, "Her sene birlik ve beraberlik içinde iftar programları düzenlemeye, iftar vesilesiyle de eş, dost, akrabaları bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Bu yolda bizimle beraber olduğu için, bu mübarek ayda bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'a ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.