Şikayet Var sitesinde Çilek Mobilya’yı eleştiri yağmuruna tutan vatandaşlar, eksik ve hatalı hizmet, ilgisizlik ve memnuniyetsizlikten şikayet etti.

BURSA (İGFA) - Son zamanlarda eleştiri oklarını üzerine çeken Çilek Mobilya, hatalı ve eksik ürünler ile müşteri hizmetlerinin ilgisizliğinden dolayı isyan etti.

Şikayet Var sitesinde Çilek Mobilya’yı eleştiri yağmuruna tutan vatandaşlar, mobilya almak isteyenleri de uyarmaktan çekinmediler.

“Emre

21 Ekim 02:06

Çilek Mobilya dan çocuğumuz için aldığımız yatak geldiğinden beri gıcır gıcır ses yapıyor. Arayıp şikayetçi olduğumuzda bambu yatağın özelliğinden kaynaklandığında bahsediyorlar. Zaten 1 ayda teslim edilecek ürünü 3 ayda zor teslim ettiler. Şimdi de AR-GE çalışması kapsamında alıp aylarca gelmeyeceği konusunda telkinde bulunuyorlar. Siz bize yenisini getirin. Bunun hatalı olduğu bariz ortada dediğimizde böyle bir uygulamanın olmadığından bahsediyorlar.”

“Seda

20 Ekim 02:42

Haftanın başından beri almaya çalıştığım beşik büyütme işlemi için olan randevuyu 18 Ekim öğleden sonrası için aldığımda, akşam saat 19:00'dan sonra Forum Ankara Çilek Mobilya'yı aradığımızda bir bayan temsilci, üslupsuz ve kaba bir tavırla, 'Sizin görüştüğünüz kişi işten ayrılmış, pazartesiye kaldı işleminiz' deyip kabul etmediğimizi belirttiğimizde, sabah görüştüğümüz kişinin işten ayrılmış olması? Onu da geçtim, kimi muhatap alacağız diye kendimizi ifade etmeye çalıştığımızda, bir kişi yönlendirmesi veya bir açıklama olmadan telefonu suratımıza kapattı. Bu kişi, isim ve soy ismini paylaşmamış olup, iş etik kurallarına aykırı çalışarak mağduriyetimize sebep olmuştur. Şikayetimi tüm birimlere ileteceğimden şüphe duyulmasın.”

“Cemre

19 Ekim 10:47

Çilek Avcılar İstanbul şubesinden 2 adet 3 kapılı dolap, 2 çalışma masası ve 1 yatak yavrusu aldım. Teslimat yapıldığı gün, çalışanlar evden çıkmadan önce çalışma masasındaki çatlağı gördüm ve teslim formunu imzalamadım. Müşteri hizmetlerini aradım ve ilgili şubeyi de aradım. Ne değişim oldu ne de iade aldılar. 2 Eylül'de teslim aldım, kullanmadım; alacaklar diye kullanabilirsiniz dendi. Taşınacağım, bir an önce mağduriyetimin giderilmesini rica ediyorum.”

“Semih

19 Ekim 00:21

Eşimle bebeğimiz için İstanbul Çınardere Çilek Mobilya'dan Mino Baby bebek odasını aldık. Belirtilen tarihte kurulum gerçekleşmiş olsa da, sonrasında fark ettiğimiz üzere yanlış montaj, tahrip edilmiş beşik ve kırık vidalarla karşılaştık. Servis talep ettiğimizde, 'tamam, bir ara servis göndereceğiz' deyip aylarca beklettiler. Sonrasında aradığımızda, 'dükkanı kapatacağız' yalanları dahil her türlü bahaneyi öne sürdüler. En son hakaret ve bilerek gelmediklerini, çalışanlarının yanlış montajlarını bildiklerinden dolayı sökülüp tekrar takılırken ellerinde kalacağını, üstüne kalmasını istemediklerinden bizi montaja zorladıklarını yaşadık. Bebeğimizin heyecan ve mutlulukla aldığımız odası, sayelerinde koca bir hayal kırıklığı ve pişmanlık olarak kaldı. Yetmezmiş gibi, bedenen ve ruhen sıkıntı, stres ve üzüntü kaldı. O yüzden kesinlikle Pendik Çınardere Çilek Mobilya'yı önermiyorum. Ben onca para verip mağdur oldum. Hevesimi ve mutluluğumu kursağımda bıraktılar. Siz mağdur olup bu tarz olumsuzlukları yaşamayın!”

“Mazlum

18 Ekim 16:47

Çilek Mobilya mağazasından çocuk odası takımı aldım 2023 yılında ürünümün garantisi devam etmektedir. Şifonyerim bir kapağı yerinden çıktı ve çocuğumun üzerine düşmesine son anda engel olabildim. Garantisi olduğu için 10 Eylül 2024 tarihinde Çilek Mobilya Mağazası ile görüştüm. Sorunun 1 hafta içerisinde giderileceğini belirttiler. Haftada 2/3 defa aramama rağmen sürekli mağaza ertelendim. Bu tür tadilat ile mağaza müdürünün ilgilenildiği söylendi ancak kendisine haftalardır ve hatta bir ayı aşkın süredir ulaşamadım. Şifonyerin çekmecesi kullanılmaz durumda ve açık bir şekilde çok rahatsız edici bir görüntüyle duruyor.”