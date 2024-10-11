Çiğli Belediyesi, Kadın El Emeği ve İkinci El Ürün Satışı Kermesi’nde, kadınların el emeğiyle ürettiği birbirinden güzel ürünler ve ikinci el eşyalar ziyaretçiler ile buluştu. Etkinliğe katılan kadınlar son günlerde artan kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekmek amacıyla siyah giyindiler. Güçlü kadın vurgusu yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Kadınların sadece ev ekonomisinde değil, yaşamın her alanında egemen olması önemli ve bizlerde üzerimize düşeni yapacağız” dedi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Kasaplar Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 9. yıl dönümü anıldı ve saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından hep birlikte serginin açılışı gerçekleştirildi.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER SERGİLENDİ

Kermeste, el yapımı takılar, örgü bebek yelekleri, patik, lif, bere, keçe ve hasır çantalar, punch nakışlı yastıklar, amigurumi yapımı oyuncaklar, mum ve ev dekorasyon eşyaları gibi çeşitli el emeği ürünlerinin yanı sıra, ikinci el kıyafetler, kitaplar ve daha fazlası satışa sunuldu. Bu etkinlik, kadınların el becerilerini sergilemeleri ve aile ekonomilerine katkı sağlamaları açısından da önem taşıyan sergi büyük ilgi gördü.

KADINLAR ŞİDDETE KARŞI SİYAH GİYDİLER

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla tüm katılımcılar siyah giyindi. Başkan Yıldız geçtiğimiz günlerde eski eşi tarafından hain bir saldırıya uğrayan Çiğlili Özge Polat'ı da unutmadı ve her an kadınların yanında olmaya söz verdi.

BAŞKAN YILDIZ: “HER AN KADINLARIN YANINDAYIZ”

Başkan Yıldız “ Kadınların emeklerini ve becerilerini ortaya koydukları bu kermes, aynı zamanda toplumsal dayanışmamızı güçlendiren bir buluşma noktasıdır. Kermesimizde sergilenen el emeği ürünler, kadınların ne kadar yetenekli ve üretken olduklarını bir kez daha göstermiştir. Bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmamızı güçlendirmekte ve hepimize ilham vermektedir. Kadınların emeğine olan desteğimizi her zaman sürdüreceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“KADINLAR YAŞAMIN HER ALANINDA EGEMEN OLMALI”

Etkinlikte, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nda yaşamını yitirenleri de unutmayan Başkan Yıldız, "Bu ülkede düşünce özgürlüğü olduğunda, kardeşçe bir arada yaşamayı başardığımızda bu olaylar son bulacak. Birbirimizin rengine, diline, dinine saygılı olduğumuzda ülkemiz özgürleşecek. Kadının gülüşü ile hesaplaşmaya çalışanlara inat, Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler olarak, kadınların yanındayız. Bu ülkede sadece kadınların ev ekonomisinde değil, yaşamın her alanında egemen olması için çalışacağız" ifadelerini kullandı.