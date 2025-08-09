Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce tarafından çiftçiler için hayata geçirilen “Ücretsiz Mobil Toprak Analizi” projesi, çiftçilere hizmet vermeye devam ediyor. Toprak analizi için başvurular, 12 kırsal ilçe ve 2 merkez ilçede 11 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, üreticinin toprak verimliliğini artırmak, yerinde analiz imkânı sunmak amacıyla 2024 yılında başlattığı ve 14 ilçede analizin yapıldığı “Ücretsiz Mobil Toprak Analizi” uygulaması bu yıl da tüm hızıyla sürüyor.



Çiftçiler; Alpu, Beylikova, Çifteler, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar Belediye binaları, Günyüzü'nde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) binası, Han'da itfaiye binası, İnönü, Mihalgazi ve Sarıcakaya’da ESMEK binaları, merkez ilçelerde ise Odunpazarı ve Tepebaşı Ziraat Odaları ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlında başvurularını gerçekleştirebilecek.

Proje kapsamında çiftçiler, güncel Çiftçi Kayıt Sistemi’nden (ÇKS) veya Ziraat Odasından aldıkları Çiftçi Belgesi ile başvuru yapabiliyorlar. Başvurular tamamlandıktan sonra alanında uzman teknik personel ile üreticinin getireceği toprak numunelerinde ücretsiz bir şekilde toprak analizi yapıyor. Toprak analizinde pH değeri, organik madde, azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, alüminyum, demir, kil, silt, kum ve katyon değişim kapasitesine bakılıyor.

Yapılan analizler ile çiftçilerin tarım alanlarında verimli ekim yapması ve çiftçinin yüksek verimli ürün elde etmesinin hedefleniyor. Proje kapsamında, analiz sonucunda toprakta bulunan elementlerin değerleri ölçülerek, hem gübrelemenin daha bilinçli yapılması sağlanıyor hem de çiftçilere doğru gübreleme konusunda önerilerde bulunuluyor.