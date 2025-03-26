CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve İstanbul ve Ankara’dan sonra ülke genelinde yayılan protestolara karşı polisin sert müdahalesi ve hukuksuz tutuklamalara tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın hukuksuzluğu tarihe kazımakta ısrarcı olduğunu kaydetti.

"Basını susturmak için ise her türlü aracı kullanıyor. Kendilerine biat etmeyen, talimatla haber yapmayan, mikrofonu yalnızca muktedire uzatmayan gazetecileri hedef alıyorlar" diyen CHP'li Sarıbal, "Görevini yapan gazeteciyi suçlu ilan eden, muhalefeti ‘suç örgütü’ gibi gösteren, her protestoyu ‘kalkışma’ sayan bir iktidar mekanizması işliyor. Türkiye artık nefes alamıyor. Bu ülkeyi yoksulluğa, açlığa, sefalete mahkum eden Saray, sokakları da insanlara dar etti. Bu ülkenin sokaklarında adalet isteyenler, onuruyla yaşamak isteyenler var. Ama karşılarında zorbalıkla, hukuksuzlukla, baskıyla ayakta durmaya çalışan bir iktidar var. Sokakta nasıl mücadele ediyorsak, üretimden ve tüketimden gelen gücümüzü de kullanacağız" dedi.

Sarıbal, tek kurtuluş yolunun örgütlü, güçlü ve dayanışma içinde bir halk hareketi olduğunu belirterek, "Buradan dönme şansımız yok. Saray baskıyı artırdıkça daha çok haykıracağız. Baskıyı artırdıkça yalnızlaşacak, tek adam, tek kalacak. Nefes aldığımız her yerde direnişi büyüteceğiz” diye konuştu. Sarıbal, "Çocuklarımızı, gençlerimizi, gazetecileri derhal serbest bırakın" çağrısında bulundu.