CGTN, Çin'in yakında Pekin'de düzenleyeceği Zafer Günü anma törenleri hakkında bir makale yayımladı. Flying Tigers isimli Amerikan birliğinin Japon işgalcilerle savaşında Çin'e verdiği desteğin hikâyesini anlatan makale, Çin'in zaferine destek olanların sağladığı katkılara dikkat çekiyor ve zor zamanlarda karşılıklı yardımlaşma ruhunun kalıcılığını vurguluyor.Globe Newswire / PEKİN (İGFA) - Çin halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı (1931-1945) ve Dünya Anti-Faşist Savaşı'nda kazandığı zaferin 80. yıl dönümü anısına, Çin önümüzdeki ay Pekin'de görkemli bir askerî geçit töreni düzenlemeye hazırlanıyor.

Gelişmiş silahların da sergileneceği geçit töreninde uluslararası konukların bulunması, Çin'in zaferine destek olanların sağladığı katkılara ışık tutarak zor zamanlarda karşılıklı yardımlaşma ruhunun kalıcılığını vurguluyor.

Saygın yabancı konuklar arasında Flying Tigers isimli Amerikan birliğinin üyeleri ve aileleri de yer alıyor. Resmî adıyla Çin Hava Kuvvetleri'nin Amerikalı Gönüllüler Grubu olarak bilinen Flying Tigers birliği Amerikalı General Claire Lee Chennault tarafından, Japon işgalcilerle savaşında Çin'e destek olmak amacıyla 1941'de kuruldu.

FLYİNG TİGERS'IN BIRAKTIĞI MİRAS

Flying Tigers birliği, 1941 aralık ayında Çin'e geldikten kısa süre sonra dokuz Japon uçağını düşürdü ve böylece güneybatı Çin'deki Kunming şehrine yönelik hava saldırıları başladığından beri Japonlara ilk büyük yenilgiyi yaşattı.

Japon kuvvetleri 1942'de Myanmar'ı işgal ederek Çin'in son uluslararası ikmal hattını kesince, Çin ve ABD hava kuvvetleri Hump hava ikmal hattına öncülük etti: Hindistan'ı Kunming'e bağlayan bu ikmal hattı Himalayalar üzerindeki en tehlikeli ve ölümcül hava geçiş hatlarından biriydi ve çok önemli uluslararası yardımların ve ikmal malzemelerinin ulaşmasını sağladı.

Flying Tigers 1941-1945 arasında Çin ordusuyla ve Çinli sivillerle iş birliği içinde, yaklaşık 2.600 Japon uçağını düşürdü veya imha etti. Nanjing'de bulunan Japon İşgalcilere Direniş Savaşındaki Havacı Şehitleri Anma Müzesi verilerine göre 2.000'den fazla Flying Tigers üyesi çatışmalar sırasında hayatını kaybetti.

"Flying Tigers, Çin halkının hafızasından hiç silinmiyor. Chongqing'de bir Flying Tigers müzesi inşa ettik ve 1.000'den fazla gaziyi ve ailelerini Çin'i ziyaret etmeye davet ettik."Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD'deki Dostluk Kuruluşları tarafından 2023'te düzenlenen bir karşılama yemeğinde bu sözleri sarf etmişti.

Flying Tigers da Çin halkının gösterdiği nezaketi unutmadı. Çin-Amerikan Havacılık Mirası Vakfı (Sino-American Aviation Heritage Foundation) Başkanı Jeffrey Greene, birçok Flying Tigers pilotunun o dönemde Çin halkının güç versin diye ikram ettiği yumurtaların tadını onlarca yıl geçmesine rağmen unutamadıklarını kendisine söylediğini dile getirdi.

Greene ve birkaç Flying Tigers gazisi tarafından 1998 yılında kurulan vakıf, ABD ve Çin arasında savaş zamanlarındaki iş birliğinin ortak tarihini korumayı ve tanıtmayı amaçlıyor. Vakıf, aradan geçen yıllarda yaklaşık 500 gazinin yanı sıra onların yüzlerce aile üyesinin ve torununun Çin’e yaptığı ziyaretlere mali destek sağladı.

KALICI BİR BAĞI GÜÇLENDİRMEK

Başkan Xi, 2023'te Greene ve Flying Tigers gazileri olan Moyer ve Mel McMullen'a yazdığı cevap mektubunda, kurulan vakfı ve gazilerin Flying Tigers hikâyesini her iki ülkede tanıtma çabalarını övdü. Flying Tigers ruhunun gelecek nesle aktarılmasını ve böylece iki ülkenin halkları arasındaki bağın güçlenmesini umduğunu dile getirdi.

Temmuz ayı sonunda Orta Çin'e bir gençlik heyeti götüren Greene genç ziyaretçileri deneyimlerini, özellikle de Beneda'nın mezar taşını ziyaret ederken öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmaya teşvik etti. Gençleri "Flying Tigers hikâyesinin bir parçası" olarak nitelendiren Greene, gençlerin eylemlerinin Çin ile ABD arasındaki devam eden ilişkiye katkıda bulunduğunu vurguladı.

Greene, hayattaki Flying Tigers gazilerinin sayısının azaldığını belirterek vakfın iki ülkenin gençleri arasında karşılıklı anlayışı destekleme ve Flying Tigers ruhunu yeni bir çağda da canlı tutma konusundaki kararlılığını yineledi.

Temmuz ayındaki Çin-ABD Flying Tigers Dostluk ve İş Birliği Forumu'nun açılış töreninde konuşan Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, iki halk arasındaki dostluğu güçlendirmenin yanı sıra Çin-ABD ilişkilerini istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir şekilde geliştirmeye kendilerini adayacak yeni nesil Flying Tigers üyelerinin ortaya çıkmasını umduğunu ifade etti.