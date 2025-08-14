İnegöl’ün gelişim bölgelerinden Cerrah’ta yeni yapılaşmaların başladığı bölgelerde planlarda yol olarak gözüken 12 yeni sokağın açılması için çalışmalar sürüyor.BURSA (İGFA) - Hızla gelişen ve büyüyen İnegöl’de nüfus artışına oranla devam eden yeni yapılaşmaların yoğun olduğu bölgelerden biri de Cerrah Mahallesi. Bu bölgede yapılaşmaların olduğu alanlarda oluşan ihtiyaçları gidermek için de İnegöl Belediyesi yoğun bir mesai harcıyor. Cerrah Mahallesinde ye yapılaşmanın olduğu bölgelerde planlarda yol olarak gözüken 12 sokağın ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

12 YENİ SOKAK AÇILIYOR

2025 yılı için Cerrah Mahallesinde toplamda 1570 metre uzunluğunda 12 sokağın ulaşıma açılmasını programa alan İnegöl Belediyesi, 1050 metre uzunluğundaki 9 sokakta ham yol çalışmasını tamamladı. 3 sokağın daha ulaşıma açılması için de çalışmalar sürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında açıklamalarda da bulunan Başkan Alper Taban, “Cerrah Mahallesi İnegöl’ümüzün önemli bir bölgesi. Özellikle doğasıyla, havasıyla, suyuyla güzel ve gelişen bir bölge. Burada inşaat faaliyetleri de devam ediyor. Vatandaşlarımız yeni konutlarına taşınıyor. Bölgede planlarda yol olan ancak henüz açılmamış sokakların düzenlenmesiyle ilgili de arkadaşlarımız burada çalışmalar yürütüyorlar. Fen İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle burada ham yollar açılıyor ve ıslah ediliyor. Burada geçmişte tabi Cerrah Belediyesiyken imar planları oluşturulan ve sonrasında da bugün de artık inşaata dönüşen çalışmaları görüyoruz. Ruhsatı ve projesiyle yapılan binaların bizler de etrafındaki yolları tamamlıyoruz” dedi.

Bu bölgede 2025 yılında toplamda 12 sokakta 1570 metrelik yeni yol açılmasını programa aldıklarını hatırlatan Taban, “1050 metre uzunluğunda 9 sokakta çalışma tamamlandı, 3 sokakta daha yeni yol açılması çalışması devam ediyor. En kısa sürede tamamlamış olacak. Burada yaklaşık olarak 5 milyon TL’lik bir yol çalışması gerçekleşmekte. Burada altyapılar ve yapılaşma tamamlandığında da sokaklar sıcak asfalt kaplamasıyla son şeklini alacak. Henüz o aşamaya gelmedi, adım adım ilerliyoruz” diye konuştu.