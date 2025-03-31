Cengiz Holding’in grup şirketleri Eti Bakır ve Eti Alüminyum “Uluslararası Sıfır Atık Günü”nde 2024 yılına ait sonuçları paylaştı. Çevresel sorumluluklarını yerine getiren iki şirket, 2.227 ton atığın geri dönüşümüne destek verirken 218 tonluk sera gazı salınımının önüne geçti.İSTANBUL (İGFA) - Cengiz Holding’in sanayi şirketleri Eti Bakır ve Eti Alüminyum, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda, başta çevre ve insan sağlığı olmak üzere tüm kaynakların korunması hedefiyle atıkların geri dönüştürülmesi için çalışmalar yürütüyor.

Sıfır atık yönetim sistemi her yıl daha da geliştirilen tesisler, 2024 yılında toplam 2.227 ton atığın geri dönüştürülmesine katkı sağlarken 218 tonluk sera gazı salımının önüne geçti.

İki şirketin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda ‘artık ürünler’den de 2 bin 4 tonluk hammadde elde edildi. “Uluslararası Sıfır Atık Günü” nedeniyle 2024 yılına ait tasarruf değerlerini yayınlayan Eti Bakır ve Eti Alüminyum, toplamda 5.693 ağacın kesilmesini önledi. Atık azaltma çalışmaları sayesinde iki şirket toplamda 3.820.206 kWh enerji tasarrufu ve 9.385 metreküp su tasarrufu gerçekleştirdi.

ETİ BAKIR, 150 TONLUK SERA GAZININ ÖNÜNE GEÇTİ

Türkiye’de cevherden son ürüne kadar üretim yapabilen tek şirket olan Eti Bakır Halıköy, Adıyaman, Elazığ, Küre, Mazıdağı, Murgul, Samsun ve Siirt tesislerinde yürüttüğü sıfır atık çalışmalarıyla çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulundu. Yılda 70.000 ton katot bakır üretimiyle cari açığın kapanmasına 750 milyon dolarlık katkı sağlayan Eti Bakır’ın tesislerinde 2024 yılı itibarıyla toplam 1.579.509 kg karışık atık toplanarak geri dönüşüm tesislerine gönderildi. Yürütülen çalışmalar sayesinde 150.537 kg sera gazının doğaya salımı engellendi. Toplam 1.916 ton hammaddenin de geri kazanıldığı 8 tesiste yapılan çalışmalarla 886 ağaca eş değer tasarruf sağlandı. Eti Bakır’a ait tesislerde 2024’te yapılan toplam su tasarrufu ise 1.468 metreküp olarak gerçekleşti.

ETİ ALÜMİNYUM’DA TÜM ATIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Türkiye’nin alüminyum ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayan Eti Alüminyum’un Seydişehir tesisinde yürütülen faaliyetler kapsamında plastik, kağıt, cam, metal, bitkisel atık yağ ve atık motor yağından oluşan toplamda 647.212 kg’lık karışık atık toplanarak, önemli çevresel ve ekonomik kazanımlar elde edildi. 2024 yılında Eti Alüminyum’da 282.743 kg kağıt toplanarak bu kağıtların geri dönüştürülmesine destek olundu. 208.410 kg plastik atık geri dönüştürülerek tasarruf sağlanırken 75.722 kg cam atık geri kazandırıldı. 67.385 kg metal atıktan hammadde geri kazanımı gerçekleştirildi. Tüm bu çalışmalar sonucunda 88 ton hammadde ekonomiye kazandırıldı ve 4.807 adet ağacın kesilmesini önledi. Şirket gerçekleştirdiği çalışmalarla 67.264 kg’lık sera gazı salımının önüne geçerken, 2.409.051 kWh’lık enerji tasarrufu yapıldı. Ayrıca Eti Alüminyum’da 2024 yılı içinde, yemekhane ile park ve bahçelerden açığa çıkan atıklardan 2.800 kg kompost üretimi yapıldı.