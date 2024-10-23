Ölümden dönen Reha Muhtar aylar sonra ilk kez görüntülendi! Ölümden dönen Reha Muhtar aylar sonra ilk kez görüntülendi!
'Cenazeme kimse gelmesin' demişti! Bülent Ersoy vasiyetini yineledi
Her yaptığı açıklamayla magazin manşetlerine yerleşen Bülent Ersoy, geçtiğimiz haftalarda vasiyetini açıklamıştı. Ahu Tuğba'nın cenazesine katılmadığı için tepki çeken Diva Bülent Ersoy, son yaptığı açıklamalarla...Devamı için tıklayınız