Kısmetse Olur'un Aybüke'si evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi... Kısmetse Olur'un Aybüke'si evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi...
Cemre Baysel'den şaşırtan hamle! Eski rol arkadaşını takipten çıktı
Baht Oyunu, Sakla Beni, Sol Yanım, Yeşil Deniz gibi dizilerle tanınan güzel oyuncu Cemre Baysel, sosyal medyada yaptığı hamleyle gündem oldu. Eski rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'nu takipten çıkaran Baysel'in...Devamı için tıklayınız