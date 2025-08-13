Kayseri'de Avrupai tarzı, modern mimarisi ve farklı konsepti ile oldukça dikkat çeken ve açılışı merakla beklenen Çarşı Melikgazi'nin tanıtım günleri yapılacak.KAYSERİ (İGFA) - Bugün ve 17 Ağustos Pazar günleri arasında yapılacak olan Çarşı Melikgazi'nin tanıtım günlerine tüm vatandaşları ve esnafı davet eden Kaysri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Şehrin yerel ürünleri ile meyve, sebze ve gıda ürünlerinin satılacağı, içerisinde çeşitli esnafın yer aldığı, kafeteryası ve Sofra Melikgazi restorantı da bulunan Çarşı Melikgazi'mizi bugünden 17 Ağustos Pazar gününe kadar vatandaşlarımıza ve esnafımıza tanıtacak, çarşımız hakkında bilgi vereceğiz.

Tanıtım günlerimiz saat 14.00 ve 22.00 arasında olacak. Çarşı, Türkiye’de örneği olmayan, örnekleri yalnızca Avrupa’da bulunan, 7 gün boyunca açık olacak bir çarşı. Son hali ile çarşımız çok güzel oldu. Estetik, güzel, keyifli bir mekân. Emeği geçen arkadaşlarımızın eline sağlık. Çarşı Melikgazi'miz ilçemize ve Kayseri'mize renk katacak. Burası inşallah Kayseri'nin yeni cazibe merkezlerinden ve Kayseri'ye gelen misafirlerimizin ziyaret noktası olacak. Kayseri'ye yeni bir soluk getirecek olan, Türkiye'de bir ilke imza attığımız Çarşı Melikgazi'mizin tanıtım günlerine tüm vatandaşlarımızı ve esnaf kardeşlerimizi bekleriz. Melikgazi’mizde yeni yatırımlar yapmaya, hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun." dedi.