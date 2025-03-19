Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yaşlı evi üyeleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.ANTALYA (İGFA) - 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında, belediyenin Kültür Salonu’nda okuma tiyatrosu sahneleyen üyeler, “Çanakkale” adlı gösterileriyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin Yeşilbahçe, Fener, Soğuksu, Kızılsaray ve Konuksever mahallelerinde bulunan yaşlı evlerinden bir araya gelen 35 kişilik drama ekibi, bu özel gösteri için 5 ay boyunca drama eğitimi aldı.

Uzun çalışma sonucunda yaşlı evleri üyeleri, “Çanakkale ruhuyla yaşlılara saygı, geçmişimize minnet” başlığında gerçekleşen gösterimle sahneye çıktı. Kıdemli kent sakinlerinin belediye kültür salonundaki performansı büyük alkış aldı. Gösterim, yaşlı evi üyelerinden oluşan 25 kişilik halk dansları ekibinin gösterisiyle sona erdi.