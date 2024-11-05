Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut entübe edildi! Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut entübe edildi!
Can Tunaboylu'nun yargılandığı davada karar! Aybike Çelik'i darp etmişti...
Müzisyen sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen gitarist Can Tunaboylu’nun yargılandığı davadan karar çıktı. Mahkeme heyeti, Tunaboylu'nun sabıkasız olması...Devamı için tıklayınız